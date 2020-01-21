«А Трамп-то не одобрял», ресторан оштрафуют за то, что использовали образ американского президента для рекламы

//Общество 13+

21 января 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Дональд Трамп никогда не был в Коми, и уж точно не пробовал местных гамбургером. Но владельцы одного из местных ресторанов уже и не знали, как зазвать посетителей, а потому включили креатив.

Было решено поставить на входе бумажного Трампа с бургерами, с одобрительным пальцем вверх, что, несомненно, относится к стряпне шеф-повара закусочной. Картонный лидер США спокойно себе завлекал гостей, пока в голову бдительного местного жителя не закрались сомнения. Он наябедничал в УФАС, началась проверка, органы пришли к шокирующему выводу - Трамп в ресторане не был, ничего не одобрял и согласия на свой звёзднополосатый образ не выдавал.

В итоге, как пишет канал "Mash", заведение общепита пострадало за «креатив» на 500 тысяч, которые останутся в казне. Все же Трампу удалось заработать российскому бюджету!