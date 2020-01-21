Минобрнауки: на кого чаще всего учатся иностранцы в вузах РФ

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21 января 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Больше всего иностранных граждан учатся в российских вузах на экономистов (1806 человек), а также специалистов по международным отношениям (1051) и юриспруденции (1042).

В пятёрку самых популярных у иностранцев программ бакалавриата также входят «Менеджмент» (982) и «Лингвистика» (686), востребованы у прибывших из зарубежья лечебное дело (3177), стоматология (539) и таможенное дело (358). В свою очередь, в магистратуру чаще всего идут, чтобы получить образование по таким направлениям подготовки, как экономика (522), менеджмент (474) и международные отношения (455).