Захоронение нескольких убитых нацистами детей обнаружили под Псковом

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21 января 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Псковской обл.

фото с сайта pskov.ru

Останки десяти мирных жителей, среди которых женщина, маленький ребенок и подростки, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружены в Пыталовском районе Псковской области.

Поисковики из отряда"Поиск-97" искали захоронения двух бойцов Красной Армии. На возможное место погребения одного из советских воинов - у заброшенной деревни Каменка - указал лесник. В могиле действительно были обнаружены останки советского бойца Предположительно, это молодой связист, погибший в 1944 году.

После извлечения останков бойца земляная стена раскопа осыпалась, обнажив массовое захоронение мирных граждан. Поисковики рассказали, что судя по останкам и найденным с ними предметам, здесь были погребены мать с младенцем и несколько подростков.

Сейчас обнаруженные останки извлечены и хранятся в храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. Ершов подчеркнул, что после того, как в отношении найденных останков бойца и десяти мирных жителей проведут экспертизы и необходимые следственные действия, они будут перезахоронены, - сообщили в администрации Псковской области.

Раскопки в районе заброшенной деревни Каменка продолжатся.