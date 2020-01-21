«Невинная жертва ресторанного насилия», шутер из хинкальной, расстрелявший

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21 января 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Москвич, видимо, перепутал компьютерную игру с реальностью, где оружие решает все и устроил стрельбу в одном из кафе города. Мужчина вкусно поел на 900 рублей в хинкальной у метро "Рязанский проспект", а вот заплатить «забыл».

Когда же официантка и сотрудники напомнили ему, он достал травматический и устроил пальбу. Шутера задержали и допросили, но он свою вину отрицает и считает, что стал невинной жертвой «ресторанного насилия». «Я вышел из кафе, забыл расплатиться. Ко мне подбежала сначала официантка, а потом эти двое в черном. Они на меня накинулись, я побежал к машине и достал пистолет. Думал, пальну в воздух, и они убегут, но не тут-то было», - цитирует стрелка telegram-канал «Mash».

В полиции туманными объяснениями не впечатлились и возбудили дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Все-таки официанты не зомби в игре, в которых можно палить направо и налево.