Экс-кандидат на пост главы Башкирии сняла на видео, как рисует картины обнаженной грудью

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21 января 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова опубликовала видео, как она рисует картины обнаженной грудью. Сделала она это, как объясняет автор шедевров, не хайпа ради, а в благотворительных целях, чтобы привлечь внимание к проблеме рака молочной железы у женщин.

«Цель нашего проекта - поддержка женщин, борющихся с этим диагнозом. Ключевой элемент благотворительной программы: картины, нарисованные моей грудью, и продажа их на аукционе», — сообщила Сания Тимасова. Известно, что стоимость картин Тимасовой будет начинаться от 30 тысяч рублей.

Не известно, найдутся ли желающие купить «мазню» за такие деньги, но внимание к себе и своей груди она точно привлекла. Видео, по вполне понятным причинам, мы опубликовать не может, но в сторис Instagram новоиспеченной художницы этого добра навалом.