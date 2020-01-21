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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Екатеринбурге кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. Девочке не хватило на билет рубля

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. Девочке не хватило на билет рубля

В Екатеринбурге в понедельник, 20 января, кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. 15-летней девочке не хватило на билет рубля. В столице Урала сегодня минус семь градусов.  Об инциденте мама школьницы написала в соцсетях.

В группе "Мой любимый Екатеринбург" на Facebook Елена Филанович пишет, что дочке хотела помочь женщина - пассажирка. Но кондуктор отказалась взять рубль и высадила подростка. Мама школьницы не уточнила номер маршрута троллейбуса. По словам женщины, девочка до этого инцидента месяц лечила ангину.

"Пассажирка троллейбуса, спасибо ей, хотела заплатить рубль за мою дочь, но кондуктор отказалась взять, сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет. Высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут. Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли", — говорится в сообщении жительницы Екатеринбурга.

Это не первый случай на Урале, когда кондуктор высаживает ребенка из транспорта, если какой-то инцидент с оплатой проезда.

ИЧ

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