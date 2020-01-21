"Он угрожал подкинуть наркотики", майор полиции рассказала, как начальник вымогал деньги за "спокойную работу"

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21 января 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

ЧП в полиции Ростова-на Дону, в котором теперь будет разбираться Следственный комитет, поскольку речь идет о систематическом вымогательстве в правоохранительных органах.

Ирина Кравцова работает начальником отдела дознания. Она пожаловалась, что ее руководитель отделения Ерванд Пегливанов требует с подчиненных деньги. По словам женщины, зарплаты её начальнику, кажется, не хватает и с лета прошлого года он систематически вымогает деньги за «спокойную работу».

Она добавила, что двое коллег отобрали у неё телефон и закрыли в кабинете у Пегливанова. Там Кравцову несколько часов «убеждали», чтобы она согласилась платить за покровительство. Дошло даже до того, что Ирине угрожали подбросить наркотики.

Женщина молчать не стала и написала на начальника жалобу. В отделении прошла внутренняя проверка, но разбирательство не дало никаких результатов, все молчали. Теперь выяснять обстоятельства будет Следственный комитет, пишет канал «Baza»