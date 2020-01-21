Мысли вслух: путешествие из Риги в Москву

//Общество 13+

21 января 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото автора

Сразу хочу сказать, что в Москве я бывала много, много, много раз. Да и нравится мне белокаменная! А тут такой повод: пресс-конференция у главы МИД РФ Сергея Викторовича Лаврова. Как такое пропустить?

Собиралась я дня два! То выкладывала из чемодана нехитрые пожитки, то утрамбовывала их вновь. А как же! Летела я национальной латвийской компанией AirBaltic. Такие мне страсти рассказали: ручная кладь «токмо» 8 кг, в «дютике» ничего не покупай, а то за перевес багажа с покупкой – проблему, простите, отгребешь. Мучилась я, но собралась! Если честно, то и летать на новых «бомбардирах» я опасаюсь. Почему? Да сырые они! Купила их латвийская национальная компания у завода, который успел сказать последнее «прости», а до ума не довели. Но делать нечего! Москва, пресс-конференция, Лавров!

В нервозном состоянии я приехала в аэропорт. А дальше….Сказка! Я бы рада прицепиться, увы, повода не было! Все пограничные препоны я перескочила «аки коза», в сумку ко мне никто не лез и обувь снимать не заставлял!

Села я в самолет со словами: «Отец Всемогущий, святые угодники! Довезите меня, дуру грешную, до Москвы! Грешить не буду больше… постараюсь!»

Видимо, сжалился Господь Всемогущий: послал хорошего пилота. Как произнесли имя и фамилию командира, я тут же кинулась звонить мужу! Поясню! Мой благоверный отлетал более 30 лет на шести типов самолетов, и служил в латвийской национальной компании. Знает там всех! Я назвала фамилию, и муж успокоил меня: «Таня, этот пилот старой школы. Профессионал! Он учился на самолетах, а не на мониторах! Лети спокойно. Отличный пилот!» Женщина я послушная – полетела. Реально, не заметила, как приземлились в аэропорту Шереметьево! Мягкая посадка! Вот, что значит опытный пилот! Спасибо вам, Станислав Станкевич за отличный полет!

Аэропорт Москвы встретил меня запахом шоколада и... памятником Пушкина. Очень трогательно! Я минут пять рассказывала Александру Сергеевичу о своей жизни, пока меня не отодвинули другие поклонники русского поэта.

Решила я поблагодарить Бога за отличный полет и отправилась в Храм Христа Спасителя!

Красота и мощь необыкновенная! Я понимаю, почему иностранные туристы толпами посещают храм. И история страшна у главной святыни России.

В 1883 году состоялось торжественное освящение Храма Христа Спасителя. Был построен, как храм-памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Идея возведения храма в честь победы России над армией Наполеона принадлежала генералу армии Михаилу Кикину и была передана российскому императору Александру Первому. Храм строился почти 44 года. А 7 июня 1883 года, в праздник Вознесения Господня, состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронования императора Александра Третьего.

А вот 5 декабря 1931 года, по решению советского правительства, храм был взорван. В сентябре 1994 года правительством Москвы было принято решение о воссоздании Храма Христа Спасителя. Храм был построен за неполные шесть лет.

Некоторые говорят, что Храм – музей. Но для меня Храм Христа Спасителя – однозначно святое место! Однозначно!

Я даже задала такой вопрос (о музее) священнослужителю. Вот какой ответ получила: «Святое тут место. А как иначе? Тут же был раньше храм. И вернулся сюда храм. Люди православные приходят сюда, чтобы помолиться, попросить помощи, отстоять службу. Посмотрите, сколько тут святынь! Частица Ризы Иисуса Христа, гвоздь Креста Господня, частица Ризы Богородицы, глава святителя Иоанна Златоуста. Много святынь! Конечно, святое место. В первую очередь – святое место! Где и молитву Господь слышит».

Мне было тепло и спокойно в Храме. Действительно, тебя тут слышат…

Но дела рабочие ждали меня!

Продолжение следует