"Красивые" номера выставят на аукционы

Любителям "красивых" автомобильных номеров предоставили выбор — повышенная пошлина или победа в торгах на аукционах, правила которых пока не определены.
Ранее Министерством экономического развития (Минэкономразвития) были разработаны поправки в проект, изменения которого позволит гражданам резервировать "красивые" номера для своих авто.
Теперь автовладельцам можно будет закреплять за собой номера с понравившимся им сочетанием цифр и букв. С размерами госпошлин вближайшее время можно будет ознакомиться в Налоговом кодексе.
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