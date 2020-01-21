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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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"Красивые" номера выставят на аукционы

, 04:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Портал правовой информации

Фото: pixabay.com

Любителям "красивых" автомобильных номеров предоставили выбор — повышенная пошлина или победа в торгах на аукционах, правила которых пока не определены.  

Ранее Министерством экономического развития (Минэкономразвития) были разработаны поправки в проект, изменения которого позволит гражданам резервировать "красивые" номера для своих авто.

Теперь автовладельцам можно будет закреплять за собой номера с понравившимся им сочетанием цифр и букв. С размерами госпошлин вближайшее время можно будет ознакомиться в Налоговом кодексе.

 

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