Сотрудники транспортной полиции подвели итоги работы

//Общество 13+

20 января 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре в Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу подвели итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2019 год. В заседании коллегии принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

На мероприятие также были приглашены заместитель главы администрации края Сергей Пуликовский, руководители правоохранительных органов и судов региона. Открыл работу коллегии начальник УТ МВД России по ЮФО полковник полиции Андрей Рыбинский.

В своем выступлении Андрей Горбань поблагодарил сотрудников транспортной полиции за службу от имени председателя ЗСК Юрия Бурлачко и всех депутатов кубанского парламента, а также отметил особую значимость их деятельности для нашего региона. Парламентарий подчеркнул, что существующая сеть коммуникаций в крае постоянно расширяется и совершенствуется, что повышает ответственность и нагрузку, лежащие на сотрудниках подразделений транспортной полиции.

— Важным событием всероссийского масштаба в конце года стало открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. Это существенно увеличит транзитный поток через территорию Кубани в Крым и даст дополнительный импульс развитию и курортов края. Напомню, что Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края предусматривает увеличение потока отдыхающих с нынешних приблизительно 17 до 24 миллионов в 2030-м году, – сказал Андрей Горбань.

Также председатель профильного комитета ЗСК выразил уверенность, что накопленный сотрудниками транспортной полиции опыт позволит должным образом решать все поставленные задачи, и пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.