Кубанцы приняли участие в берлинской «Зеленой неделе»

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20 января 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Берлине официальная делегация Краснодарского края, возглавляемая губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, приняла участие в торжественном открытии российской экспозиции на 85-ой международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2020». Законодательное Собрание на ней представляли спикер ЗСК Юрий Бурлачко и первый зампредседателя аграрного комитета краевого парламента Сергей Орленко.

В рамках пребывания на выставке руководители региона вместе с замглавы Минсельхоза РФ Сергеем Левиным осмотрели павильоны «Зеленой недели». С российской экспозицией ознакомилась и федеральный министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Юлия Клекнер.

На стенде Кубани свою продукцию представили более 30 предприятий.

По словам главы региона, Краснодарский край намерен активно продвигать свою продукцию на экспорт. Участие в международной выставке-ярмарке – серьезное тому подтверждение.

—Мы видим огромный спрос на кубанскую продукцию, об этом говорит большое количество людей на нашем стенде. Мы уверены в качестве нашей продукции и будем общаться с немецким бизнесом о том, как продвигать нашу продукцию в Германии, — сказал Вениамин Кондратьев.

В рамках мероприятий, предусмотренных программой выставки, губернатор и председатель ЗСК провели ряд встреч с крупнейшими представителями деловых кругов Австрии и Дании. Центральными темами переговоров стали вопросы сотрудничества в сфере экспорта винодельческой продукции и развития животноводства.

Комментируя итоги встреч, спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко отметил, что и виноделие, и животноводство являются ключевыми сегментами региональной экономики и поэтому вопросов, по которым можно было бы взаимодействовать с иностранными партнерами, у Краснодарского края немало.

— Мы давно экспортируем свою винодельческую продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. И тот факт, что с каждым годом объем поставок увеличивается, говорит лишь об одном — имеющийся у нас потенциал позволяет наращивать экспортную составляющую, не уступая при этом в качестве ведущим производителям вина. В декабре прошлого года Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии. Он должен стать базовым для отрасли, поскольку им практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия. Мы, в свою очередь, приведем в соответствие с федеральным нормативным правовым актом наш региональный профильный закон, действующий с 1998 года. Несомненно, наша продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынках, об этом неоднократно говорил и губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев. В регионе производителям вина оказывается серьезная господдержка. Активная работа по созданию для них комфортных условий ведется на законодательном уровне. В прошлом году нами разработана инициатива по внесению изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Депутаты ЗСК предложили исключить несогласованность норм российского законодательства в части оказания финансовой помощи отечественным виноделам. Соответствующий документ уже принят Госдумой. Все это должно придать дополнительный импульс не только гаражному виноделию, но и всей отрасли в целом.

Что касается принятого нами закона о животноводстве, то его реализация уже позволила существенно стабилизировать ситуацию в отрасли. Это дает основание прогнозировать ее динамичное развитие. В 2020-ом году, к примеру, на него в краевом бюджете заложено более 1, 6 миллиарда рублей. С принятием закона нам удалось решить и одну из фундаментальных задач - вселить веру в инвесторов, что реальная поддержка животноводства все-таки существует. Сейчас наша задача – по максимуму сохранить так называемое «племенное ядро» поголовья КРС. И в дальнейшем – увеличить его численность, - подчеркнул Юрий Бурлачко.