Ветеранам ВОВ вручат юбилейные медали

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20 января 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Вопросы организации юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» обсуждались сегодня на совещании при полномочном представителе президента в УрФО.

Полномочный представитель президента Николай Цуканов отметил, что эта работа ведется с 13 июня 2019 года, уже определены категории награждаемых. Уточненные поименные списки должны быть предоставлены от регионов до 1 февраля этого года. Сведения по награждаемым, а также количество необходимых медалей уже известны сотрудникам аппарата полпредства. Николай Цуканов подчеркнул, что к мероприятию нужно подходить с особой ответственностью, учитывая возраст и состояние здоровья ветеранов. Отметим, что медали должны быть вручены до 8 мая этого года.