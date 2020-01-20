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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт: ожидаемая продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Эксперт: ожидаемая продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет
фото: pixabey

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что ожидаемая продолжительность жизни москвичей через 10 лет составит 80 лет. Глава департамента отметил, что в ближайшие десятилетия российская столица может стать одним из городов — мировых лидеров по продолжительности жизни людей.

"Этот показатель — ожидаемая продолжительность жизни — является в общем-то основным, самым главным, который демонстрирует не только успехи здравоохранения, но и как устроен город и как он живёт. Для его увеличения правительство Москвы и всё наше медицинское сообщество очень многое делает", — подчеркнул эксперт.

 

 

 

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