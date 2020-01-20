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20 января 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Москве появились «съёмные квартиры для создания семьи». Не успели журналисты рассказать о странной тенденции московского рынка недвижимости, как на нее тут же обрушилась критика.

Как пишет РБК, бизнес на стыке брачных услуг и сдачи жилья в наем набирает обороты. Пока подобных предложений немного — не более 1% от всего рынка, но как говорят организаторы, высокую стоимость компенсирует «индивидуальный подход». Комнаты сдаются по цене однокомнатной квартиры. Хозяева жилья специально подыскивают подходящую пару каждому съёмщику.

История подозрительная, считает сваха всея Руси и соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова. Она уверена, что оценку таким услугам должны давать органы правопорядка и прокуратура. «Я - сваха, свято дело, свадьба. Секс на один-два раза не стоит вообще в списке приоритетов и не ведёт к серьёзности намерений и к свадьбе. А вот эта вся кухня попахивает какими-то странными делами, легализацией порно, уж не знаю, как вся эта история называется. Поддержка борделей. Легализация борделей, скорее всего. Ни один нормальный человек в эту историю включаться не будет, потому что тут сразу масса вопросов. Эта история должна заинтересовать правоохранительные органы», - цитирует ее радиостанция «Говорит Москва».