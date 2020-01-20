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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Почти 200 человек госпитализированы с кишечной инфекцией, более половины из них - дети. Причина отравления - питьевая вода

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 200 человек госпитализированы с кишечной инфекцией, более половины из них - дети. Причина отравления - питьевая вода
Фото: соцсети

В Дагестане массовое заражение. В больницы уже доставлено 193 человека с диагнозом «кишечная инфекция», из них 103 ребенка. Причина заражения – городская питьевая вода.

Из-за некачественного ремонта водопровода, труба соприкасалась с землей и нечистотами, так инфекция и попала в воду. Власти подчеркнули, что очаг заражения питьевой воды ликвидирован. В ряд домов продолжают поставлять питьевую воду в специальных машинах, а городская сеть проходит гиперхлорирование. В мэрии также отметили, что почти полторы тысячи человек получают сейчас прививки для предотвращения болезни.

За это время за медпомощью в связи с инфекцией обращались 310 человек, а в городской суд подано семь исков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает Daily Storm.

БИ

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