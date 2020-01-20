Женщины в политике. Элизабет Уоррен – пример для мирового «женского марша»

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20 января 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Элизабет Энн Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, globallookpress.com, © Edward M. PioRoda

«Женские марши» протеста в минувшую субботу в городах США заставляют задуматься над тем, что проблема соблюдения прав женщин, расовых и иных меньшинств до сих пор не решена даже в «самой» демократичной стране. Несмотря на технологические достижения и комфортный быт, уважительного и равноправного отношения к женщинам как не было, так и нет. Конечно, это не означает, что нужно перестать заботиться о соблюдении своих прав.

Сенатор-демократ Уоррен поборется за кресло президента США

Не обошлось в «женских маршах», третьих по счету, без политического контекста. Мало того, что участники обвиняют Трампа в дискриминационной политике и неуважительном отношении, так еще многие из них поддерживают Демократическую партию. Кто же может стать первой женщиной президентом в США? Возможно, миссис Элизабет Энн Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс. У нас немного говорят о ней, а, может, стоило бы…

Может женщина стать президентом?

15 января прошли общенациональные теледебаты в Айове с участием шести претендентов в президенты США от Демократической партии − Элизабет Уоррен, Берни Сандерса, Джо Байдена, Пита Буттиджича, Эми Клобушар и Тома Стейера. Кстати, за каждого из них, чей избирательный фонд составляет не менее 225 тысяч долларов, готовы отдать свои голоса не менее 5% избирателей.

Программа Уоррен имеет социальную направленность: она заявила о реформировании сферы здравоохранения, предоставлении госстраховки всем американцам, борьбе с коррупцией и помощи людям с ограниченными возможностями и детям, которые живут в бедности. Более того, она выступила за решение проблем изменения климата и прекращение бурения на шельфе и федеральных землях.

В Конгрессе Уоррен занималась проблемами защиты прав потребителей и развития системы социальной защиты. Несмотря на сильную поддержку женщинами, ее акцент на проблемах экономики,Сандерс высказал сомнения в том, что женщина сможет выиграть президентские выборы. Однако Уоррен все чаще высказывается по поводу гендерного неравенства в политике. В перспективе она могла бы многое сделать для равенства прав мужчин и женщин в политике, экономике и других областях. А пока у нее достаточно времени для продвижения повестки – до съезда демократов в Милуоки в июле 2020 г., где определится кандидат в президенты.

А кто такая Уоррен?

Элизабет Энн Уоррен (Херринг) родилась 22 июня 1949 г. в Оклахома-Сити, штате Оклахома, в многодетной семье. С 12 лет она работала официанткой, чтобы помочь семье, в 16 лет закончила школу. Получала стипендию в Университете Дж. Вашингтона, но бросила учебу и вышла замуж. Позднее Уоррен стала первым представителем семьи со степенью бакалавра в области патологии речи и аудиологии в Университете Хьюстона и степенью магистра права в Ратгерском университете.

Помимо преподавания в Университете Ратгерс, Университете Хьюстона, Университете Пенсильвании и Гарвардском университете она выступала консультантом в суде, занималась экспертной работой в федеральных органах и страховой компании. С 2008 г. стала членом Наблюдательного совета Конгресса по спасению проблемных активов и поддержке финансовых институтов. С 2010 г. Уоррен − советник Обама, создала Бюро по защите финансовых прав потребителей.

После победы на выборах в 2012 г. она, кандидат от демократов, стала первой женщиной, представляющей штат Массачусетс в Сенате. С 2013 г. она как член Комитета по делам банков проводила громкие расследования и выступила инициатором законов, защищающих права клиентов. В 2018 г. Уоррен, первая женщина от демократов, заявила об участии в президентских выборах 2020 г.

Политические взгляды

31 декабря 2018 г. Уоррен распространила видеообращение о системе работы органов в интересах богатых в США. Ее цель – защита интересов среднего класса.

Для получения поддержки избирателей используется следующая тактика: личные звонки и фото в соцсетях, которых насчитывается 60 тысяч.

Она, как представитель прогрессивного крыла демократов, выступает за госконтроль экономики, повышение заработной платы, равенство в оплате труда, профсоюзы, социальную защищенность и субсидирование отпусков по уходу за детьми.

Примечательно, что она в случае избрания обещает ликвидировать Кремниевую долину и частично национализировать Apple, Facebook, Amazon и Google. И даже разрешить работникам крупных компаний выбирать до 40 % состава членов директоров. Агитирует за повышение налогов для богатых американцев, с состоянием свыше 50 млн долларов.

По ее мнению, богатство страны создает средний класс, а не финансовый сектор. Уоррен полагает, что «коррупция отравляет демократию», нагнетает атмосферу страха и ненависти, а «правительство … стало инструментом богатых людей и людей со связями».

Планируется создать Департамент экономического развития вместо Департамента по коммерции и других структур.

Уоррен поддерживает списание долгов по кредитам на учебу, доступность высшего образования, расходы на экологию (3 триллиона долларов) и научные исследования, контроль над оружием. Кроме того, сенатор считает необходимым легализацию незаконных мигрантов, марихуаны, защиту прав детей иммигрантов, ликвидацию Агентства по иммиграционным и таможенным вопросам, принятие нового иммиграционного законодательства. Отстаивает права женщин на аборт и права ЛГБТ.

Уоррен предложила вложить 2 триллиона долларов в развитие экологически чистых отраслей и контроль над курсом доллара. Эту политику она назвала «экономическим патриотизмом», выступив за строительство экологически чистых новых зданий к 2028 г., новые средства передвижения к 2030 г. и переход к «зеленой» энергетике к 2035 г.

Уоррен высказалась в поддержку введения полного моратория на предоставление новых участков для добычи ископаемого топлива и запрета на использование технологии гидроразрыва пласта. Эксперты считают, что в выигрыше окажутся только крупные компании, как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.

В ноябре 2019 г. был представлен план всеобщего государственного медицинского страхования для всех граждан США − «Медикэр для всех». По ее замыслу, инициатива сэкономит 11 триллионов долларов в последующие 10 лет. Основное бремя расходов (20 триллионов долларов) ляжет на корпорации и состоятельных налогоплательщиков. В Конгрессе оппоненты считают программу дорогостоящей и разрушительной для экономики.

В итоге, получается, что Уоррен выступает за крупные перемены в социальной сфере и уход от рыночной системы. По ее словам, «перемены даются тяжело … однако изменения возможны».

Взгляды на внешнюю политику США

По мнению Уоррен, США следует уменьшить оборонный бюджет и численность вооруженных сил. Это вызовет рост федерального бюджета на треть в ближайшее десятилетие. Поддерживает вывод американских войск США из ближневосточного региона, борьбу с терроризмом, использование санкций, чтобы противостоять ядерным амбициям Ирана и Северной Кореи. Выступая за права Израиля на безопасность, Уоррен часто критиковала премьер-министра Б. Нетанияху.

Уоррен хотела бы изменить торговую политику США, считая, что тарифы должны оставаться ее частью. Выступает за переговоры по НАФТА, но критикует новое соглашение США, Канады и Мексики от 2018 г. Транстихоокеанское соглашение, по ее мнению, «подрывает американский суверенитет». Она не поддерживает выход Трампа из иранской ядерной сделки и одобрение США действий Саудовской Аравии в Йемене.

К сожалению, Уоррен считает, что Вашингтон должен «наложить суровые целенаправленные санкции на Россию», где установлена диктатура, а бесправное население держат «под жестким контролем». Сенатор утверждает, что Трамп ставит свои интересы выше необходимости помощи Украине.

Личные сведения

Замужем вторым браком за Брюсом Манном, профессором юридического факультета Гарвардского университета. Двое детей от первого брака, внуки.

Автор или соавтор 11 книг о банкротстве и среднем классе. В апреле 2017 г. вышла книга «Это сражение – наше сражение. Битва за спасение среднего класса Америки».

Уоррен оказалась в центре скандала, поскольку утверждала, что ее предки были из племени чероки. В 2018 г. результаты анализа ДНК показали, что у нее были индейцы в 6-10 поколении. Между тем расследования СМИ этого не обнаружили. Действия Уоррен вызвали критику Трампа, который называл ее «Покахонтас», и племени чероки, поскольку она лгала о происхождении, чтобы получить преимущества при учебе и устройстве на работу как часть меньшинства. В феврале 2019 г. Уоррен принесла публичные извинения за попытку причислить себя к коренным американцам.

Опросы

По итогам августовского опроса Economist/YouGov, Байдена поддерживают 21% избирателей, а сенатора от Массачусетса – 20%, то есть почти столько же. По некоторым данным, она опережает главного конкурента − бывшего вице-президента Джо Байдена.

В целом Уоррен вполне может стать примером не только для Америки. Идя во власть, нельзя снимать с себя социальную ответственность. Важно не красоваться на телеэкране, не выставлять себя напоказ, а уважать себя и других.