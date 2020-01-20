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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Красноярские следователи рассказали, что иногда прибегают к помощи экстрасенсов

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Красноярские следователи рассказали, что иногда прибегают к помощи экстрасенсов
Фото: соцсети

В Красноярском крае следователи признались, что порой для раскрытия особо сложных преступлений они могут привлечь к работе экстрасенсов или воспользоваться снимками со спутников.

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О непривычных методах работы рассказал руководитель управления криминалистики регионального главка СК Артем Кротов. Он отметил, что снимки из космоса бывают нужны, когда приходится выяснять точную дату постройки того или иного здания или сроки вырубки лесов.

«Когда традиционными методами не можем раскрыть преступление, мы применяем и нетрадиционные методы. Потому что все инструменты хороши для раскрытия преступления… Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо», - сказал Кротов.

АБ

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