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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме предложили наказывать за трансляции в соцсетях во время вождения

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

В Госдуме предложили наказывать за трансляции в соцсетях во время вождения
Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили ввести наказание для любителей вести прямые эфиры в соцсетях за рулём автомобиля. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

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Старовойтов отметил, что блогера, который вёл прямой эфир, находясь за рулем автомобиля, можно идентифицировать по его stories. При этом он отметил, что степень наказания следует определять специалистам.

«Я сам много раз наблюдал: ты едешь за рулем и видишь, что одна машина начинает притормаживать, совершать непонятные маневры, равняешься с ним, смотришь - человек опустил голову в телефон. С тем же успехом он может отвлекаться на просмотр фильма», - сказал Старовойтов.

АБ

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