Школьного убийцу из Отрадного подлечили и отпустили домой

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20 января 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Подросток, который в 2014 году застрелил в одной из столичных школ в районе Отрадное педагога и полицейского, в настоящее время находится дома. Он не проходит назначенное судом принудительное лечение в психиатрическом заведении.



Подросток был вооружён двумя винтовками. Он зашёл в кабинет биологии, где шёл урок у его одноклассников, выстрелил в педагога, который хотел отобрать у него оружие. После этого школьник выстрелил в полицейского, прибывшего по сигналу. Напарник полицейского был тяжело ранен, но остался в живых. В 2015 году по решению суда подростку была назначена экспертиза. Психиатры признали школьника невменяемым и направили его на принудительное лечение в психиатрическое заведение.



Адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов сообщил, что в Смоленской психиатрической больнице, где проходил лечение стрелок, дали заключение, что лечение он может проходить в домашних условиях. И это несмотря на то, что он убил двух человек и одного ранил. Как стало известно позднее, подросток не посещает никаких врачей.



Потерпевшие обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить законность действия врачей психиатрической больницы, принявшие решение освободить убийцу от принудительного лечения.



