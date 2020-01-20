Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Школьного убийцу из Отрадного подлечили и отпустили домой

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Школьного убийцу из Отрадного подлечили и отпустили домой

Подросток, который в 2014 году застрелил в одной из столичных школ в районе Отрадное педагога и полицейского, в настоящее время находится дома. Он не проходит назначенное судом принудительное лечение в психиатрическом заведении.

Подросток был вооружён двумя винтовками. Он зашёл в кабинет биологии, где шёл урок у его одноклассников, выстрелил в педагога, который хотел отобрать у него оружие.  После этого школьник выстрелил в полицейского, прибывшего по сигналу. Напарник полицейского был тяжело ранен, но остался в живых. В 2015 году по решению суда подростку была назначена экспертиза. Психиатры признали школьника невменяемым и направили его на принудительное лечение в психиатрическое заведение.

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов сообщил, что в Смоленской психиатрической больнице, где проходил лечение стрелок, дали заключение, что лечение он может проходить в домашних условиях. И это несмотря на то, что он убил двух человек и одного ранил. Как стало известно позднее, подросток не посещает никаких врачей.

Потерпевшие обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить законность действия врачей психиатрической больницы, принявшие решение освободить убийцу от принудительного лечения.

ПВ

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…

//новости ан

//новости ан

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи…

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень…

//новости ан