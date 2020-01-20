Хорошо там, где нас нет. Как живется русским в Америке?

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20 января 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Фото: соцсети

Известная поговорка «у соседа всегда трава зеленее» актуальна нынче как никогда. Обострившаяся в последние годы ситуация привела к тому, что часть российского населения просто «вымыло» из страны. Наши эмигранты, покинувшие родные пенаты, расселились по всему земному шару в поисках лучшей доли. Ни для кого не секрет, что одним из самых желанных направлений для многих россиян по-прежнему остается Америка. Юрий Моша, эксперт по миграционным вопросам, рассказал «Аргументам Недели» о жизни русскоязычных граждан в США, а также о том, как на неё может повлиять возможный импичмент Дональда Трампа.

- Сложно сказать, сколько россиян на данный момент проживает в Соединенных Штатах. По одним данным, около 4-х миллионов, по другим – больше. Я думаю, что ориентировочно эта цифра составляет 5 миллионов. Львиная доля русскоговорящих граждан, конечно, проживает в Нью-Йорке, затем следуют Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, Бостон, Филадельфия, Хьюстон и Вашингтон. Сейчас, кстати, очень многие русскоязычные жители переезжают даже в самые глубинные и небольшие американские города.

Сообществ очень много, объединяются они по самым разным признакам. Самые большие – религиозные. Это русскоязычные евреи, у которых множество общественных организаций, в том числе и созданных на базе синагог. Православные поддерживают контакты между собой, Свидетели Иеговы тоже. Вторые по численности и значимости объединения – профессиональные. На сегодняшний день, допустим, в Нью-Йорке стали популярны сообщества предпринимателей «Спекулянт» и «Young Business Club». Или возьмём тех же программистов из Силиконовой долины, которые тесно общаются друг с другом. Ну и культурных организаций предостаточно, таких как знаменитый нью-йоркский бал «Петрушка».

Бытует мнение, что россиян в Америке всячески дискриминируют. Я хочу сразу это опровергнуть. Русскоязычные жители в США – точно такие же мигранты, как китайцы, вьетнамцы, итальянцы или представители любой другой национальности. За 9 лет жизни здесь я ни разу не столкнулся с ущемлением своих прав или чтобы со мной отказывались общаться только потому, что я русский. Больше вам скажу, в Соединенных Штатах на законодательном уровне запрещена любая дискриминация по этническому или религиозному признаку. В начале прошлого века был период, когда запретили иммиграцию китайцев, но это ушло в прошлое. Даже к россиянам-нелегалам, а таких десятки тысяч, относятся абсолютно нормально – у них есть право на медицинскую помощь, если докажут отсутствие дохода, а их дети могут учиться в школах.

Стало ли меньше россиян приезжать в Америку с приходом к власти Трампа? Да, потому что виз стали давать меньше, и получить их теперь сложнее. Тут достаточно на статистику посмотреть. При Обаме было 10% отказов при запросе на визы для граждан РФ, сейчас же их порядка 20%. Кроме того, осложнилось получение вида на жительство (Грин Кард). Иммиграционные программы остались те же, но они сейчас в замороженном состоянии.

Словам Трампа вообще нельзя верить. Приведу простой пример. Есть очень известная программа EB-1, созданная для привлечения в США экстраординарных людей, специалистов в области бизнеса, IT, культуры, спорта. Она нацелена на тех, кто достиг выдающихся успехов в своей стране. Так вот Трамп сначала громко заявил, что Америке такие люди нужны, и он будет активно содействовать их иммиграции. Но что мы видим в итоге? Программа EB-1 приостановлена с сентября 2018-го года, на неё образовалась огромная очередь. То есть слова нынешнего президента расходятся с его действиями. Все процессы происходят очень медленно, страшнейшая бюрократия. Человек уже несколько раз подумает: может, лучше в Канаду поехать? Ведь свою Грин Кард ждать придётся долго. Это бьет и по моему бизнесу. Для нас рынок США всегда был основным, а сейчас, в свете последних событий, приходится предлагать желающим альтернативу для эмиграции – Канаду, Новую Зеландию, Европейские страны.

Что же касается импичмента Трампа, то я бы вообще исключил этот вариант, он вряд ли произойдёт. Но даже если и допустить, что такой исход возможен, то на политический статус живущих в Соединенных Штатах россиян он абсолютно никак не повлияет, относиться к ним будут ровно так же. Основной вопрос тут уже будет в другом: кто придёт к власти после Дональда Трампа? Если выберут демократа Майкла Блумберга, то он, скорее всего, изменит законодательство в пользу эмигрантов, и тогда в Америку снова поедут, а потоки возрастут. Вот Обама, к примеру, хотел учредить стартап-визу: чтобы Грин Кард получали люди, успешно открывшие свой бизнес (стартап). С американской стороны им было бы положено финансирование, в том числе из Силиконовой долины. В итоге Обама не смог утвердить визу через Конгресс – не успел, а Трамп вообще эту идею похоронил. Он считает, что иммиграция должна быть исключительно профессиональной, как у канадцев.

Вывод таков: чтобы вновь оживить иммиграционные потоки, этой стране нужен новый президент, который приведёт миграционное законодательство в порядок и откроет двери для поистине одаренных в разных областях людей. Пока что политическая элита США лишь ведёт долгие и бесполезные дискуссии по этому вопросу.