Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме оценили предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
рубли, pixabay.com

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ.

Банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ

Банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ

Ранее глава фракции "Единой России" в Государственной думе Сергей Неверов заявил, что готовится законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Владимир Гутенев отметил, что данный законопроект обрадует всех граждан РФ. Прежде всего, нововведение поможет малообеспеченной части населения, для которой вышеуказанные платежи составляют большую часть бюджета.

Отметим, что сейчас комиссия по платежам за ЖКХ составляет от 0,5 до 2 процентов.

ЕТ

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи…

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан