В Госдуме оценили предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

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20 января 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

рубли, pixabay.com

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ.

Ранее глава фракции "Единой России" в Государственной думе Сергей Неверов заявил, что готовится законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Владимир Гутенев отметил, что данный законопроект обрадует всех граждан РФ. Прежде всего, нововведение поможет малообеспеченной части населения, для которой вышеуказанные платежи составляют большую часть бюджета.

Отметим, что сейчас комиссия по платежам за ЖКХ составляет от 0,5 до 2 процентов.