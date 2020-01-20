Неправильное употребление минеральной воды может вызвать новые заболевания — врач

Употребление минеральной воды может как помочь организму справляться с некоторыми недугами, так и нанести непоправимый вред организму, вызвав новые заболевания.
В минеральных водах, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, содержатся соли, концентрация которых определяется типом — столовые воды, лечебные и лечебно-столовые. Также в водах содержатся кислоты, щелочь и минеральные вещества.
Самой безвредной считается столовая вода, она идеально подойдет для приготовления различных блюд и напитков. Употребление лечебной воды невозможно без рекомендации врачей. В противном случае это может привести к необратимым последствиям.