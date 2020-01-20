В топ-5 лучших городов мира вошла Москва

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20 января 2020, 04:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Фото: pixabay.com

Российская столица замыкает топ-5 лучших городов мира. Такие данные были опубликованы рейтингом "Best Cities".

Согласно анализу, в котором первое место занимала оценка качества жизни людей, проживающих в сотнях городов мира, первое место было отведено британской столице. За ней следуют Нью-Йорк, Париж и Токио.

Представители пресс-службы московского правительства уточнили, что столица показала лучшие результаты в категории "Продукт", обойдя Барселону, Сингапур и Дубай.

Отмечается, что составители рейтинга оценивали инфраструктуру, достопримечательности, жизненный уровень, безопасность и популяризацию городов.