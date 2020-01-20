Новый лидер списка богатейших людей мира заработал $117 млрд

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20 января 2020, 00:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Фото: pixabay.com

Новым богатейшим человеком планеты стал Бернар Арно, исполнительный директор магазинов, специализирующихся на предметах роскоши LVMH.

К концу прошлой недели Арно стал богаче на 1,9 млрд долларов из-за увеличения роста акций LVMH более чем на 0,7%. В настоящее время состояние француза оценили в 117 млрд долларов США.

Арно занял место экс-лидера списка Джеффа Безоса, владелеца компании Amazon, сместив его на вторую позицию с состоянием 115,6 млрд долларов. Третью строчку удерживает сооснователь Microsoft Билл Гейтс.