Об основных правилах медосмотра для водителей станет известно в феврале

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19 января 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В феврале текущего года любителям авто расскажут о новых правилах порядка прохождения медосмотра.

По словам главного внештатного нарколога российского Министерства здравоохранения (Минздрав) Евгения Брюна, до февраля специалисты решат вопросы, связанные выявлением потребления алкоголя и наркотических средств среди водителей.

"В закон российского ведомства внесли некоторые изменения и поправки, реализация которых перенесена на июль 2020 года", - отметил Брюн.

В конце прошлого года Минздравом планировалось внесение изменений в порядок прохождения медосмотра водителей, которые касались исследований в области наркологии и неврологии.