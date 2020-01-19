Об основных правилах медосмотра для водителей станет известно в феврале

В феврале текущего года любителям авто расскажут о новых правилах порядка прохождения медосмотра.
По словам главного внештатного нарколога российского Министерства здравоохранения (Минздрав) Евгения Брюна, до февраля специалисты решат вопросы, связанные выявлением потребления алкоголя и наркотических средств среди водителей.
"В закон российского ведомства внесли некоторые изменения и поправки, реализация которых перенесена на июль 2020 года", - отметил Брюн.
В конце прошлого года Минздравом планировалось внесение изменений в порядок прохождения медосмотра водителей, которые касались исследований в области наркологии и неврологии.