Православный священник: Просите прощения у святых! Просите!

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19 января 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня, 19 января, православный мир отмечает великий и прекрасный праздник – Крещения Господня. В этот день важно заниматься благими делами и помнить, что главное для православного человека – молитва и прощение. На том и стоит наша вера!

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Крещение Господня – христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Как провести праздник, согласно канонам Святой Церкви?

Комментирует протоиерей Николай из прихода Литвы: «Поздравляю, православные, с Великим праздником! В день празднования Крещения Господня обязательно нужно посетить храм! Обязательно. Нужно попросить прощение у святых. Просите прощения у святых и будет вам приобретение. Нужно посетить освящение воды. В каждом городе есть такие водоемы. Конечно, не все могут окунуться. Как здоровье позволяет. Но умыться святой крещенской водой необходимо. Крещенская вода – Подарок Небес. Ее следует хранить в доме. Она помогает в болезнях, защищает от невзгод. Но следует помнить, что в Светлый День нужно быть спокойным и умиротворенным. Не стоит ругаться, скандалить. А стоит этот день посвятить Господу! Сходите в Храм, помолитесь перед Господом за все грехи, попросите помощи и поддержки. А дома освятите свое жилье святой водой. И прощайте! Никогда не поздно просить прощение и прощать. Так учил нас Господь. В этот святой день будьте с теми, кого вы любите, кто дорог вашему сердцу. Помогите тем, кто нуждается и просит вашей помощи. Бескорыстно и с чистой душой. Господь все видит. С праздником, православные!»