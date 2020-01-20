«Трианонский диалог» в болоте московской культуры

//Общество 13+

20 января 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Экскурсию проводит основатель и руководитель библиотеки им. А. де Сент-Экзюпери. М. С. Листов

Уникальная «Библиотека-Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери», которая находилась в ЦАО Москвы, фактически ликвидирована! В угоду политике коммерциализации столичных библиотек это учреждение культуры лишится своего имени и потеряет человека, который основал и олицетворял её 11 лет (5 лет в качестве руководителя) - журналиста, историка авиации, лётчика-испытателя Мстислава Листова. При этом Департамент Культуры не хочет индивидуально рассматривать проблему библиотеки и фактически плюёт на мнение, как общественности, так и Героев России и СССР, которые выступили за сохранение специализированной Библиотеки-Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери.

Ещё в 2001 году Мстислав Листов вместе с выдающимся лётчиком-испытателем и космонавтом СССР Игорем Волком создали Фонд развития гуманистических идей и философии А. де Сент-Экзюпери «Мир Сент-Экзюпери». Впоследствии, после ряда успешных мероприятий Фонда, при содействии бывшего вице-мэра Москвы Людмилы Швецовой в городе появилась «Библиотека-Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери» авиакосмической специализации, которую обеспечило сотрудничество с фондом. Учреждение сталоуникальным, что подтверждается дипломами, в т.ч. международными, грамотами и многочисленными откликами общественности.

Согласие на использование имени автора «Маленького принца» в названии библиотеки дало Общество наследников во главе с Франсуа д'Агэ - Президентом преемственности Антуана де Сент-Экзюпери. При этом согласие наследников определяло, что почётное имя получает только одно учреждение и только на условиях некоммерческого использования.

Так и было. Библиотека-Культурный центр имени легендарного писателя-пилота, помимо универсального книжного фонда имела в своём распоряжении редкие и эксклюзивные материалы (сотни книг, альбомы, фотографии, исторические архивные документы) по творчеству Сент-Экзюпери, авиации и космонавтике.Вдобавок к этому была сформирована богатая медиатека, около 300 видеофильмов. В 2015-2019 годах было проведено множество различных мероприятий, в том числе с участием военных и гражданских авиаторов, лётчиков-испытателей, космонавтов, Героев страны, деятелей образования, науки и культуры. М.Листов за свою деятельность был награжден золотой медалью «Ренессанс франсез» и удостоен благодарностей Премьер-министра Франции Ж. Эйро, французского Посольства и МИД России. С библиотекой сотрудничали известные общественные организации: «Лётное братство», Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил РФ, «Зиновьевский клуб», Союз женщин лётных специальностей «Авиатриса», пилотажные группы «Русские витязи» и «Русь», несколько школ (в т.ч в Петербурге и Минске). В 2019 году к сотрудничеству с библиотекой подключились также Союз женщин России, Русское Космическое Общество, Общероссийская организация «Офицеры России» и Общественная палата РФ.

Фонд и Библиотека -Культурный центр осуществляли свою гуманистическую миссию и вносили вклад в популяризацию авиакосмических знаний, особенно, среди молодого поколения, а также в укрепление дружбы с Беларусью, Францией, Италией, регионами России.

Казалось бы, кому это могло помешать? Как ни банально – людям, которые к выполнению своих задач подходят сугубо формально и преследуют свои цели.

Первая атака на учреждение случилась ещё в 2014-2015 годах, когда под предлогом оптимизации библиотек администрация ГБУК гор. Москвы ЦБС ЦАО (центральная библиотечная система) решила объединить Библиотеку-Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери с 3 другими библиотеками, которые не имели никакого отношения к творчеству Сент-Экзюпери и аэрокосмической специализации. Тогда, благодаря вмешательству Л. Швецовой, а также Героев СССР и России, депутатов Госдумы и Совета Федерации, до Департамента культуры Москвы удалось достучаться и убедить, почему этого делать категорически нельзя..

Новый удар был нанесён в 2019 году, когда наступила «эра коммерциализации» учреждений культуры. Так, по задумке властей, для получения внебюджетных средств, они должны сдавать часть своих помещений в аренду и оказывать различные коммерческие услуги. А это сразу же лишает библиотеку почётного наименования в честь Антуана де Сент-Экзюпери согласно воле наследников. Ведь по условиям соглашения никакой коммерческой деятельности эта специализированная организация вести не должна. Сначала от имени наследников президент преемственности А. де Сент-Экзюпери, его крестник и племянник Франсуа д`Аге написал письмо на имя Президента России и Мэра Москвы с предупреждением об отзыве разрешения на использование имени писателя. А затем, к всеобщему сожалению, убедившись, что С. Собянину и главе Департамента культуры А. Кибовскому это безразлично, отправили письма о запрете использовать имя Сент-Экзюпери.

Вместе с этим как мешающий новой политике коммерциализации, от должности руководителя был отодвинут М. Листов. Он занимал этот пост пять лет. Решение об этомприняла гендиректор ЦБС ЦАО Марианна Левитова, которая в ответах на поток писем общественности, мэру и в Правительство Москвы, давала руководству недостоверную информацию, передёргивала факты, а само отстранение Листова мотивировала как «закончившиеся полномочия на временном посту руководителя библиотеки». Получается, 5 лет временного да ещё при получении им одобрения его концепции развития и планов от самого главы Департамента культуры?!

Кроме того, Левитова и М. Кочерга, новый начальник Управления по развитию культурных центров Департамента культуры, сообщали в своих ответах, что, якобы, не было никакого письменного согласия наследников на почётное наименование, не было авиакосмической специализации у библиотеки, и что Листовым не была представлена концепция развития, одобренная руководителем Департамента в письменном виде. То есть налицо желание Левитовой и Кочерги продавить своё решение как справедливое и законное.

С февраля 2019 года был назначен новый руководитель библиотеки, причём в качестве и.о. Однако она не является специалистом в авиакосмической сфере, и это говорило о том, что непонимание предмета грозит провалами и разрушение всего, что по крупицам собиралось 11 лет. В конце концов, был уже у нас один премьер-теоретик, и к чему это привело все видят. В октябре её сменили и назначили другую заведующую, также не имеющую отношения к творчеству Сент-Экзюпери и авиакосмической специализации. Как оказалось, тоже и.о. А от М. Листова, потребовали план работы «сектора Культурный центр Сент-Экзюпери на 2020 год». Как же так? Ведь ранее руководитель А. Кибовский одобрил его концепцию развития Библиотеки-Культурного центр им. А. де Сент-Экзюпери как цельной структуры, за которую он отвечал как инициатор создания!

И вот тут началась травля, фиксация каждого шага экс-заведующего. Полетели выговора, снятие гранта мэра, различные инсинуации и т.д. Причинен огромный моральный вред и нанесен удар по престижу учреждения с европейской известностью.

Фактически 13 октября 2019 года «Библиотека-Культурный центр им. А де Сент-Экзюпери» прекратила свою уникальную деятельность. Внезапно был объявлен ремонт без указания срока его начала. При этом учреждение, вопреки всем мерам безопасности для посетителей, продолжает свою работу.

Неизвестно какие были бы последствия, если бы М. Листов заранее не эвакуировал оформление, оборудование, специализированную литературу и медиатеку, принадлежащие фонду и создававшие особую ауру, о чем говорили все посетители.

Казалось бы, надо срочно просить разобраться в ситуации власть имущих. Однако все письма и запросы, как это давно заведено в Москве, идут по кругу и, в конечном счёте, спускаются к тем же М. Кочерге и М. Левитовой. Никто ни за что не хочет отвечать и решать проблемы вне своих интересов.

К слову, за все 9 месяцев конфликта начальник Управления по развитию культурных центров М.Кочерга (бывший сотрудник Ставропольской прокуратуры) даже не пытался встретиться с М. Листовым, чтобы прояснить и разобраться в ситуации. Выходит, для себя он уже всё заранее решил. То есть библиотеки должны превращаться в доходные дома!? Так ведь и до международного скандала недалеко с исками и судебными делами – наследники запретили использовать имя Сент-Экзюпери, а Библиотека по-прежнему в реестре ЦБС значится именно так.

Как рассказал член Попечительского совета Фонда «Мир Сент-Экзюпери», Владимир Гасоян, заслуженный штурман гражданской авиации, Герой Советского Союза, предотвративший угон самолёта в Турцию (1983 г.), это учреждение культуры – единственное, которое имело не только аэрокосмический статус, но иосуществляло многолетнюю плодотворную связь с наследниками Сент-Экзюпери, Посольством Франции, а также проводило исследовательскую работу по изучению и восстановлению истории русско-французских связей в области воздухоплавания, авиации и космонавтики:

– Пять лет назад мы победили, «оптимитизация» была признана ошибочной и отменена, а М.Листов восстановлен руководителем. Теперь снова его перемещают на несуществующий «сектор Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери» по указанию М. Левитовой (само сочетание названия сектора с аналогичным названием библиотеки это глупость). В реальности не было, да и не могло быть, ни одного мероприятия проведенного т.н. «сектором». Так поступают напёрсточники-мошенники, которые ловко манипулируют документами, фальсифицируют факты, выдают желаемое за действительное. Дважды мы, Герои Советского Союза, встречались с М. Левитовой и её подчиненными, убедились, что они способны только на монолог, а не диалог. Шло забалтывание любого вопроса и инициатив, передергивание фактов, подтасовки и увод от главного к третьестепенному», – поделился В. Гасоян.

Следовательно, если библиотека не будет восстановлена в прежнем статусе, и её дальше продолжат использовать как место для извлечения внебюджетных доходов и всевозможных увеселений, а не в качестве сокровищницы знаний и тишины, то это приведёт к удару по русско-французским отношениям и не только. Вряд ли это останется без внимания «Трианонского диалога», открытого президентами России и Франции в 2017 году в Версале для всестороннего углубления русско-французских отношений!

Что получила Москва в результате ликвидации учреждения им. А. де Сент-Экзюпери? Какие уроки надо извлечь из этой истории? Где падает мораль, там падает всё!.. За державу обидно!

Сент-Экзюпери писал накануне гибели: «Дураки очень опасны. И интеллигентные люди тоже, когда собираются группой. Интеллигентность это дорога, а сто дорог разом это уже рыночная площадь. Это вызывает тревогу. Приводит в отчаяние». Похоже, что легендарный писатель был прав.

Так и рождаются неожиданные проблемы из-за невежества и алчности недальновидных чиновников. Что им патриотизм и популяризация космоса и авиации? Что им дружба международами? В московских библиотеках теперь важнее не знания, а пуфики и горячий кофе. Ну, а как здесь с коррупцией? А как же без неё!

Но это разговор для другой статьи…

АН справка: Главное, о чем гласил приказ Департамента культуры о почётном наименовании библиотеки в 2008 году – это организация патриотической и культурно- просветительной работы на лучших примерах отечественных лётчиков и космонавтов и увековечение имени всемирно известного писателя-летчика. Эта работа отлично выполнялась. Благодаря ходатайству М. Листова в Москве была наименована Общеобразовательная школа №185 в честь Героя Советского Союза В. Гризодубовой и создан уникальный Музей истории отечественной авиации, на основе переданных школе исторических материалов и экспонатов. В целях пропаганды авиации и космонавтики в библиотеке проводились специальные вечера, посвященные: К. Циолковскому, С. Королёву, Ю. Гагарину, А. Сент-Экзюпери, писателю-фантасту Ивану Ефремову, авиаконструкторам А. Туполеву и П. Сухому, летчикам-новаторам П. Нестерову, К. Арцеулову, легендарным советским лётчикам М. Громову, В. Чкалову, Г. Байдукову, В. Гризодубовой, Ю. Гарнаеву, Г. Мосолову, пилотажникам «Русские витязи», а также авиаторам-романтикам неба, оставившим свой яркий след в литературе, искусстве, музыке, философии. Состоялись встречи с известными авиаторами-писателями Г. Амирьянцем, В. Хайрюзовым, сербской лётчицей-писателем Радмилой Тонкович, дочерью Главного конструктора космических систем СССР Н.С.Королёвой, наследниками А.Н.Туполева, Героями Советского Союза и России, лётчиками-космонавтами В. Джанибековым, В. Афанасьевым, А. Березовым, В. Токаревым, космическим испытателем С. Нефёдовым, заслуженными лётчиками-испытателями Р. Есаяном, О. Смирновым и В. Гасояном, рекордсменами и чемпионами мира М. Попович, Х. Макагоновой, С. Капаниной и другими. 25-летие многоразовой, авиационно-космической системы «Энергия-Буран», отмечалось совместно с её создателями и испытателями. Здесь проходил с друзьями уроки мужества курсант Школы-интерната первоначального летного обучения из Монино Максим Моисеев, ценой своей жизни спасавший людей из горящего «Суперджета». Благодаря визиту в 2013 году с родителями в Москву и знакомству с детищем М. Листова, лётчицей стала дочь лётчика ВВС Франции Эрве де Сент-Экзюпери - племянника великого писателя. 31 мая 2019 года – года 75-летия гибели писателя и 60-летия издания в СССР «Маленького принца» – в г. Сан-Рафаэль был торжественно установлен бронзовый памятник легендарному автору «Маленького принца», «Военного лётчика» (любимых книг Ю. Гагарина), «Планеты людей» и «Цитадели». Его создали в России по инициативе Фонда и Библиотеки -Культурного центра и при участии М. Листовав рамках проекта «Аллея Российской славы» и передали в дар Франции. На реализацию этого проекта понадобилось почти 7 лет. Торжественно прозвучали на площади перед Лицеем им. А. де Сент-Экзюпери гимны России и Франции, состоялся праздник. О неординарном событии писала зарубежная и отечественная пресса, это отмечено на сайтах посольств России и Франции, показан сюжет по ТВ. А в Москве, тем временем, прозвучал реквием организации его имени.