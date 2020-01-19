30 лет Черному Январю

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19 января 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Николай ПАРАТУНИН ]

Фото: соцсети

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую возможность мирного сосуществования армян и азербайджанцев».

Неудивительно, что официальный Ереван утверждает, что эти погромы были организованны властями Азербайджана. Удивительно то, что и некоторые российские СМИ, в своих публикациях на эту тему также придерживаются армянской версии. Вырывать «дни армянских погромов в Баку» из исторического контекста, бросать читателю только ужасы этнических чисток в Азербайджане, выпячивая из истории более чем столетнего конфликта только январскую трагедию, да присовокупив, для большей жути, наверное, к ней «Сумгаитский погром» - такая позиция недопустима для СМИ страны, не участвующей в конфликте, а наоборот, активно работающей в примирении сторон. Если власти и СМИ Армении в ситуации тлеющего конфликта выбирают пропагандистский посыл, то эту позицию можно не принимать, но можно хотя бы понять. Но чем руководствовались некоторые российские СМИ, скармливая читателям черно-белую картинку зверств одной национальности и страданий другой? Смаковать массовые погромы армян и ни слова об убитых азербайджанцах, русских, евреях после введения в Баку советских войск 20 января 1990 года!? Если это погоня за пресловутым трафиком, то необдуманное потакание животным инстинктам может сильно навредить позиции России по попыткам примирения и поиску диалога в Карабахской проблеме.

Пока неразрешимой Карабахской проблеме. Напомним характеристику сути проблемы, данную Галиной Старовойтовой: «С точки зрения международного права Карабахский конфликт является примером противоречий между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа на самоопределение, а с другой стороны, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению». Или оценка уже упоминаемого тут Т. де Ваала: «Конфликт был неминуем, он лишь ждал своего часа. Формированием Нагорно-Карабахской автономной области было создано нестабильное политическое устройство, которое не могло не вызвать проблем, вышедших на первый план как только началось ослабление централизованной советской системы власти».

Поэтому нельзя вот так взять и написать, что 13 - 14 января 1990 года в Баку, ни с того, ни с чего, произошли армянские погромы, ай-яй-яй. Погромы в Баку и Сумгаите – следствие обострения этнополитического конфликта на фоне резкого подъёма национальных движений. И в Баку и в Сумгаите уже зимой 1987/1988 годов было более 4 тыс. беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, которые рассказывали о пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии. И до Сумгаитского погрома армяне изгоняли азербайджанцев из Армении, но после они стали изгонять их систематически и целенаправленно, в том числе и из районов Арарата и Зангезура, где азербайджанцы жили компактной группой. А «Чёрный январь», военная операция Советской Армии в ночь на 20 января 1990 года в Баку была продиктована не необходимостью защиты армянского населения, а необходимостью не допустить свержение Народным фронтом Азербайджана власти КПСС.

Кстати говоря, хронология событий «Черного января» полностью попадает под конспирологическую теорию управляемой руководством страны «гибели СССР». Согласно ей, тактика противодействия националистам заключалась в следующем: ничего не делать для профилактики, давать возможность событиям разрастись, затем использовать для их подавления незначительные силы, разжигая страсти, и только потом применять самые жестокие меры – как против виновных в нарушении порядка, так и против безвинных, способствуя тем самым лишь ещё большему обострению ситуации. Т.е. не нерешительность и некомпетентность, а предательство.

Как бы сильно кому то не хотелось, трагические события в Баку и Сумгаите невозможно представить в контрастном черно-белом виде. Д. Фурман и А. Абасов пишут в своём исследовании «Азербайджанская революция»:

«Сумгаит — первое из серии страшных событий современной азербайджанской истории, разобраться в которой практически невозможно, ибо в пронизанном неформальными «мафиозными» связями и коррупцией обществе политика в громадной мере реально делается тайными силами, сговорами и провокациями и ещё больше — интерпретируется через тайные силы, сговоры и провокации. Если добавить к этому стремление Москвы замолчать сумгаитские события, чтобы «успокоить» общество, стремление армян максимально их раздуть, изобразив продолжением геноцида 1915 года, а азербайджанцев — свалить всё на армянскую провокацию, раздув таинственную роль одного из самых активных погромщиков — сумгаитского рабочего-уголовника Э. Григоряна, мы должны будем признать, что правдивая картина сумгаитских событий вряд ли когда-нибудь будет восстановлена».

В 2010 году в Баку была издана книга юриста и правозащитника Аслана Исмаилова «Сумгаит-1988 - начало краха СССР». Исмаилов был прокурором - государственным обвинителем в уголовном процессе против непосредственных участников Сумгаитских событий – Эдуарда Григоряна и шестерых азербайджанцев. «По решению суда азербайджанцы были впоследствии расстреляны, однако Григорян остался в стороне от справедливого приговора», - пишет Исмаилов. По его версии за «Сумгаитским погромом» стоит Армения, ЦРУ, Михаил Горбачев и КГБ. В 2018 году, на пресс-конференции, посвященной 30-летней годовщине сумгаитских событий, глава пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдар Султанов заявил, что в результате следственно-оперативных мероприятий выявилась истинная суть событий, и было установлено, что сепаратистские силы учинили погромы по заранее подготовленному сценарию, по указанию проармянских сил, представленных в руководстве СССР:

«В качестве наглядного примера сказанному хочу довести до внимания, что во время состоявшейся 31 марта 2016 года в Москве презентации книги журналиста Саадат Гадировой «О сумгайытских событиях из первых источников» выступили бывший член первичной следственно-оперативной группы Прокуратуры СССР Владимир Калиниченко и другие. Они сказали, что сумгайытские события были организованы по заказу руководства СССР, которое служило армянскому лобби, Комитетом госбезопасности СССР, и по этой причине никто из организаторов погромов не был привлечен к ответственности».

20 января 2020 года в Азербайджане будет траурным днем - Днем всенародной скорби. В этот день тысячи людей посетят Аллею шахидов в Баку - кладбище, где похоронены «шахиды» - жертвы «Чёрного января» и азербайджанцы, погибшие в Карабахской войне.

И мы обращаемся ко всем тем российским СМИ, в которых обязательно будут публикации об этой траурной дате – помните, пожалуйста, помните, что нам надо попытаться помочь затушить этот костер, а не разжигать.