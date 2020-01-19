Демография как манипуляция сверху

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19 января 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор ]

Фото: соцсети

15 января состоялось шестнадцатое по счету обращение с Посланием Президента РФ В.Путина к Федеральному Собранию. И начал он его с острейшего для страны вопроса – вопроса о демографии.

Демографическая проблема в России: рожать просто некому

В конце 2019 года в среде демографов, в массовых СМИ произошел мощный «взрыв», связанный с демографической ситуацией в стране. Этот «взрыв» был вызван опубликованием Росстатом оперативных данных о естественном движении населения в 2019 году. Они оказались просто шокирующими. За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек. Другими словами, по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет прошедших лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек. Приток мигрантов не скомпенсировал эту убыль, численность населения России сократилась.

«Судьба России, её историческая перспектива, - подчеркнул В.Путин в Послании, - зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет…..». И далее президент развил эту мысль, раскрыв, что страна вступила очень сложный демографический период. Эта сложность якобы обусловлена «демографическими ямами» прошлых лет – третьим эхо Великой Отечественной войны и эхом демографического кризиса 90-х годов, поскольку сейчас семьи создают малочисленное поколение, из-за чего ожидаемо падает рождаемость.

Именно поэтому, отметил президент, необходимо оказать финансовую поддержку вновь создаваемым семьям, семьям с малолетними детьми и тем самым компенсировать негативные последствия «демографических ям», стимулировать рост населения. При этом президент особо подчеркнул, что благодаря мерам, которые «мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения».

Действительно, по мнению экспертов-демографов, финансовые «вливания» в молодежь улучшили ситуацию, и эта программа увеличила до 10% дополнительных рождений. Но она кардинально эту проблему не решила и не решит.

В качестве важнейших средств стратегического решения проблем демографического кризиса В.Путин вновь предложил их дальнейшую финанасизацию: продление программы материнского капитала как минимум до 2026 года, увеличение его размера при рождении второго ребенка, «погашение» ипотечного кредита при рождении третьего ребенка; введение с 2020 года выплаты за детей от 3 до 7 лет, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека и ряд других мер. Почти полтриллиона рублей в год понадобится на реализацию мер социальной поддержки, о которых заявил В.Путин.

К сожалению, этот стратегический вывод президента В.Путина весьма оптимистичен. Видимо текст Послания писался до опубликования официальных данных Росстата о естественном движении населения в 2019 году и новым мощном «взрыве» демографической ситуации в стране. Поэтому делать восторженные выводы, что «финансовые меры решили демографическую проблему в России», что начиная с середины 2000-х годов нам удалось «выйти на естественный прирост населения» – это убаюкивание не только себя, но и оболванивание молодежи денежными знаками. Демографическая политика В.Путина, как свидетельствуют статданные, несмотря на все финансовые вливания, не дала ожидаемого результата – значительного и стабильного роста населения.

С политико-экономической точки зрения решение демографических проблем только точечными финансовыми мерами это чистейший популизм. Не вызывает сомнения, что деньги помогают молодежным семьям, но коренным образом демографическую ситуацию только финансовыми вливаниями не улучшить!

Потери населения России, демографический кризис, в который вступила страна, как свидетельствуют данные Росстата, начались не в 2000 годах. В этот период они лишь усилились. Демографический кризис начался с момента «реформирования» экономики либерал-экономистами на базе монетаристской экономической концепции Милтона Фридмана, рецептов «Вашингтонского консенсуса» и международных финансовых институтов (МВФ, МБРР, МБ). Суть этой концепции состоит в том, что ее сторонники обосновывают, что главным средством обеспечения социально-экономического прогресса являются стихийные силы свободного рынка, которые якобы сами способны обеспечить нормальное развитие экономики.

Реализация этой концепции в России привела страну к катастрофе, Величайшей российской депрессии, одним из показателей которой и является демографический кризис. Об этом отчетливо свидетельствует динамика естественного движения населения за годы экономических «реформ» (таблица 1).

Таблица 1

Динамика

естественного движения населения за 1992-2019гг.

Год Численность населения на 1 января Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост Общий прирост населения 1992 148 514 692 1 587 644 1 807 441 −219 797 47 002 1995 148 459 937 1 363 806 2 203 811 −840 005 −168 299 2000 146 890 128 1 266 800 2 225 332 −958 532 −586 517 2005 143 801 046 1 457 376 2 303 935 −846 559 −564 464 2010 142 833 502 1 788 948 2 028 516 −239 568 31 391 2015 146 267 288 1 940 579 1 908 541 32 038 277 422 2016 146 544 710 1 888 729 1 891 015 −2 286 259 662 2017 146 804 372 1 689 884 1 824 340 −134 456 76 060 2018 146 880 432 1 599 316 1 817 710 −218 394 −99 712 2019 146 780 720

Как видно из приведенных данных, период длительной депопуляции в России, охватившей почти все её субъекты, приходится на начало 90-х годов, с момента гайдаризации экономики. Смертность населения РФ в этот период начала в 1,5 раза превышать рождаемость. Так, уже в 1992 году естественный прирост населения впервые со времен Великой Отечественной войны сменился убылью.

Население России, по мере «эффективного» реформирования экономики и социальной сферы год от года сокращало своё воспроизводство естественным путём, то есть, за счёт превышения рождаемости над смертностью, а если и росло - то благодаря миграции. В 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, прирост составил 277 тысяч и численность населения достигла 146,3 млн человек. И все равно с 2015 года фиксируется резкое снижение рождаемости и это несмотря на множество программ по поддержке молодых семей с детьми. В 2020-е годы, при продолжении нынешней демографической политики, рождаемость будет продолжать тянуть вниз долгосрочные демографические эффекты, из-за последствий которых нынешнее поколение потенциальных матерей резко сократиться в численности, а значит, число рождённых детей будет продолжать падать.

Даже если вливание денег, финансизация демографии доведет величину динамики ключевого показателя демографии - суммарного коэффициента рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину в 2024 году (??), до 1,7, как задачу поставил В.Путин, Россию это не спасет, поскольку для простого воспроизводства нужно 2,15, а с учётом вывода страны из демографического кризиса – не менее 2,4.

Вряд ли можно согласиться с выводом В.Путина, что «демография – это сфера, где нет какого-то универсального решения….». Таким универсальным решением, с точки зрения научной экономической теории и мировой практики является уровень развития экономики и социально-культурный фактор, установки сознания. И президент не осознанно привел один из таких примеров влияния фактора сознания на рождаемость, который, к сожалению, сыграл не в пользу обоснования В.Путина. Так, в 1999 году, в мирное время, этот показатель, приводит пример президент, составил 1,16, а в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, подчеркнул он, - 1,3. Это свидетельствует о том, что даже в тяжелейшие годы войны очень существенную роль сыграли именно установки сознания – вера в победу советского народа в Великой Отечественной войне, чувство патриотизма и личные надежды людей на начало новой послевоенной истории.

В нынешнее же мирное время в России за почти тридцать лет «реформ» на основе непрофессионального управления экономикой на теоретически ущербной научной базе практически уничтожена экономика всей страны, сформировалась не экономика развития, нацеленная на повышение благосостояния человека, а экономика торможения. В стране произошло четыре полномасштабных экономических кризиса, не считая «черных» вторников и пятниц, двукратная девальвация рубля, пенсионных, демографических и других социально-экономических взрывов.

Особенно остро почувствовали «демократические преобразования» работающий люд и молодежь. «Реформаторы» довели среднегодовой объем ВВП на душу населения в России до уровня среднемесячной зарплаты в США. Такого резкого снижения ВВП на душу населения и заработной платы никогда не бывало в странах с рыночной экономикой.

По заработной плате в реальном исчислении россияне не вышли на уровень 1990 года, то есть отстали от самих себя на 25 лет. А по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 50 лет.

В сознании молодежи все более укрепляется установка «малодетности», вызванная туманными перспективами, отсутствием стабильного экономического роста, нормальной работы, падением доходов. Ни в одной развитой стране мира, где……… нет такого абсолютно оригинального российского изобретения как материнский капитал, выплат на второго, третьего или последующих детей и других выдуманных льгот.

Можно кратко показать, каких «высот» достигла Россия в ходе реализации курса рыночного либерального фундаментализма, что и явилось главной причиной демографического кризиса в стране.

Полный развал промышленности:

ликвидированы, просто стерты с лица земли почти сто тысяч промышленных предприятий;

миллионы квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров превратили в торгашей и лавочников – в результате страна осталась без квалифицированных кадров, что приводит к массовым техногенным катастрофам;

страна утратила способность обеспечивать собственные потребности в современной авиационной, железнодорожной, сельскохозяйственной, автотранспортной технике.

Развалено сельское хозяйство:

земля из источника жизнеобеспечения собственного народа превратилась в фактор бизнеса и обогащения олигархов и чиновников;

минеральные богатства страны из достояния народа превращены в достояние миллиардеров и олигархов;

крестьянин задушен непаритетными ценами на аграрную и промышленную продукцию;

разрушение коллективных хозяйств, сворачивание образовательных, медицинских, транспортных и других социальных услуг на селе привели к разорению и ликвидации десятков тысяч сельских населенных пунктов.

Обвал социальной сферы:

реформы в образовании, здравоохранении привели к дальнейшему углублению пропасти между наемными работниками и социально незащищенными людьми, с одной стороны, и богатыми (олигархами, топ-менеджерами, чиновниками) – с другой стороны. Коммерциализация детских садов, школ, вузов, больниц и поликлиник деформирует социальный и нравственный стержень российского населения;

проституция, наркомания, алкоголизм стали обычным повсеместным и повседневным явлением в жизни общества.

Падение нравственности и культуры:

телевидение и СМИ из средств привития народу культуры и нравственности превратились в средство пропаганды невежества, порнографии, криминала и бескультурья;

предприятия культуры (театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, творческие группы) переведены в бизнес-структуры, тем самым стали недоступными для малоимущего народа, в том числе молодежи и пенсионеров.

Вот уже шестой год экономический рост в России фиксируется в пределах статистической погрешности. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году превысил 1,6 триллиона долларов. В 2014-м он был на 20% больше. Лишних денег в стране, которые могли бы быть направлены на развитие экономики, хоть отбавляй. Об этом не преминул заявить в Послании и президент: мы имеем профицит бюджета, национальная кубышка - Фонд национального благосостояния превысила 7% от ВВП, инфляция низкая и т.д. При эффективном вливании этих сознательно замороженных финансовых ресурсов в реальный сектор, наша экономика не может не расти менее, чем по 3% в год. Но этого нет и при продолжении даже с определенными модификациями курса «реформ» на основе экономической либерализации и принципов «Вашингтонского консенсуса», – это прямой путь к катастрофе, дальнейшее ввержение России в яму третьеразрядных стран с последующей ее распадом.

Принципиальные политико-экономические вопросы, от решения которых в полной мере будет зависеть будущее России, без решения которых невозможен выход из демографического кризиса – это смена нынешнего социально-экономического курса, ликвидация тех механизмов, которые были запущены в 1990-е годы, восстановление управляемости экономикой на научной основе, формирование нового облика, конфигурации российской экономики.

Первым шагом в реализации альтернативного нынешнему социально-экономическому курсу, возрождению научно выверенной системы управления должна стать разработка стратегии социально-экономического развития России на 25-30 лет, с четко сформулированными целями развития как для страны в целом, так и для конкретного человека, одобренной большинством политических партий и общественных объединений, стратегии, понятной большинству населения страны.

Сердцевиной новой модели российского общества должно стать формирование общества подлинной социальной справедливости, возрождение и трансформация высокотехнологичного комплекса как базы инновационного обновления всех секторов российской экономики. Без радикального обновления сферы материального производства нельзя решить проблему демографического кризиса, добиться того, чтобы Россия заняла достойное место в мире.



