В Генпрокуратуре предложили снести китайские турбазы на Байкале

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19 января 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале, пишет газета "Взгляд". Об этом сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова. Байкальский лед: непрозрачные схемы

Неоднозначная ситуация сложилась в районе поселка Листвянка. Жители обеспокоены тем, что китайские бизнесмены строят на берегу турбазы для соотечественников и планируют открыть полноценные гостиницы.

В связи с этим Генпрокуратура предложила законодателям предусмотреть запрет на использование территорий национальных парков иностранными гражданами или организациями под контролем иностранцев.

Иными словами, предлагается снести уже возведенные китайские туристические базы и впредь запретить иностранным гражданам использовать территории российских национальных парков для ведения бизнеса.