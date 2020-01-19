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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Генпрокуратуре предложили снести китайские турбазы на Байкале

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Генпрокуратуре предложили снести китайские турбазы на Байкале
фото: соцсети

Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале, пишет газета "Взгляд". Об этом сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова. 

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Неоднозначная ситуация сложилась в районе поселка Листвянка. Жители обеспокоены тем, что китайские бизнесмены строят на берегу турбазы для соотечественников и планируют открыть полноценные гостиницы.

В связи с этим Генпрокуратура предложила законодателям предусмотреть запрет на использование территорий национальных парков иностранными гражданами или организациями под контролем иностранцев.

Иными словами, предлагается снести уже возведенные китайские туристические базы и впредь запретить иностранным гражданам использовать территории российских национальных парков для ведения бизнеса.

АС

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