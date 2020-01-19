Российские эксперты сомневаются насчет войны с космическими войсками США

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19 января 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Показанная 17 января новая форма космических сил США вызвала критику среди пользователей социальных сетей. Фотография была опубликована в Twitter.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поспорил по поводу войны в космосе между Россией и США: «Я думаю, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде (“Звездные войны”), потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз».

По мнению Шерина, если в США начнут заниматься космосом, то они просто потратят весь свой бюджет.