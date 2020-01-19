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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Российские эксперты сомневаются насчет войны с космическими войсками США

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Российские эксперты сомневаются насчет войны с космическими войсками США
фото: pixabey

Показанная 17 января новая форма космических сил США вызвала критику среди пользователей социальных сетей. Фотография была опубликована в Twitter.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поспорил по поводу войны в космосе между Россией и США: «Я думаю, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде (“Звездные войны”), потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз».

По мнению Шерина, если в США начнут заниматься космосом, то они просто потратят весь свой бюджет.

СЕ

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