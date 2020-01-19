В Красноярске вынуждены рекомендовать не выпускать детей на улицу, когда нет ветра

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19 января 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соцсетях появилось вызвавшее неоднозначную реакцию обращение красноярских экоактивистов к губернатору края. Что заставило их предложить Александру Уссу ограничить пребывание детсадовцев и школьников на воздухе в безветрие?

В СПЧ заявили о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе

Активисты решили, что раз уж никто не собирается бороться с, мягко говоря, непростой экологической обстановкой в городе, нужно приспосабливаться к тому, что есть, и постараться максимально сберечь здоровье хотя бы детей. А именно, не выпускать несовершеннолетних на улицу в периоды режима черного неба и безветрия. Поскольку ограничить людей от выбросов предприятий и смога, не получается, губернатору пришлось согласиться. Министры образования и экологии уже получили соответствующие распоряжения. Ранее местные депутаты уже предлагали, когда становится совсем уж нечем дышать, запретить занятия физкультурой на улице. Вот только добраться до школы и садика тоже как-то нужно. Наверное, в противогазе.

Подобные меры уже были приняты в башкирском Сибае. Вместо того, чтобы бороться с причиной загрязнений, люди вынуждены приспосабливаться к последствиям.