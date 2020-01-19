Более 2 миллионов россиян приняли участие в праздновании Крещения

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19 января 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

МВД России сообщило о количестве россиян, принявших участие в праздновании Крещения Господня – 2,1 млн человек.

Зимние купели и святая вода – 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне

По данным ведомства, всего было проведено почти 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвящённых православному празднику. Безопасность их проведения в храмах, монастырях и в местах купаний обеспечивали более 41 тысячи сотрудников полиции.

По разным данным, в проруби-иордани в Крещение окунулись около миллиона россиян. По традиции, в пятницу верующие люди поздравляют друг друга с Крещенским сочельником, потом окунаются в купель - крещенскую прорубь. Кроме этого, православные запасаются святой крещенской водой.