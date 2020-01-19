Пьяный «в дрова» авиадебошир, которого полиция катала на тележке во «Внуково», оказался российским чиновником

//Общество 13+

19 января 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

В канун Новогодних праздников сотрудники правоохранительных органов «Внуково» задержали пассажира, который был пьян «в дрова». Он сопротивлялся и пытался сбежать от сотрудников полиции. Им пришлось связать хулигана.

А так как он пинался, его положили на тележку и прокатили по аэропорту. Но даже бесплатная поездка с полицейскими не угомонила нарушителя – на ролике, снятом очевидцами, тот лежит плашмя и громко воет на весь терминал.

Как пишет канал «Baza», «представление» в аэропорту устроили руководители Печорского управления Ростехнадзора – Сергей Галынин и его зам Александр Подколзин. Отмечать Новый год они начали сильно заранее и были совершенно, неадекватно, неописуемо пьяны.

Основной удар взял на себякак водится заместитель. Именно Подколзина пришлось заковать в наручники, после этого мужчина сделал вид, что у него отказали ноги и начал громко выть. Полицейские решили не перенапрягаться, и просто погрузили негабаритный багаж на тележку. Всю дорогу до отдела Александр обстоятельно обрисовывал свою позицию по жизни.

После публикации видео в Сети полицейское руководство решило провести проверку. сотрудников опросили, поняли и простили – в их действиях не было нарушений. Почему не была организована проверка в Ростехнадзоре – вопрос к ведомству.