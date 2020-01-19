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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Всему виной - Послание президента", оно ввергло бездомного в депрессию и он сообщил о бомбе в здании Конституционного суда

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге арестовали на два месяца бездомного, который сообщил о минировании Конституционного суда. Он заявил, что к этому его подтолкнуло послание президента.

Виктор Николаев от памятника «Медный всадник» позвонил в службу «112» и сообщил, что в здании Конституционного суда заложена бомба, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Николаев пояснил, что после просмотра послания президента РФ Федеральному собранию впал в депрессию, поскольку его расстраивает сложившаяся в стране обстановка. Гуляя по Сенатской площади и вспоминая Николая I и декабристов, Николаев вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приемной ему выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Читать Николаев не стал, и выйдя из здания, осуществил звонок о минировании», - пишет издание «Подъем».

В суде уточнили, что словом «бомба» мужчина охарактеризовал работу Конституционного суда в последние десятилетия.

БИ

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