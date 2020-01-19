Россияне оказались в тройке самых активных покупателей недвижимости в Турции

//Общество 13+

19 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Граждане России по итогам 2019 года попали в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Эксперты считают, что немаловажную роль сыграло и упрощение получения турецкого гражданства при покупке жилья.

Стать соседом Путина можно за три миллиона рублей

Отмечается, что за прошедший год россияне приобрели на 26% больше квартир и домов в Турции, чем в 2018 году. Всего количество сделок с недвижимостью с участием россиян составило 2,89 тысяч за год. Это принесло согражданам третье место среди иностранцев, решивших поселиться в Турции. При этом лидерами являются Ирак и Иран с результатами 7,6 тысяч сделок и 5,4 тысячи сделок соответственно.