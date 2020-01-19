Россияне оказались в тройке самых активных покупателей недвижимости в Турции

Граждане России по итогам 2019 года попали в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Эксперты считают, что немаловажную роль сыграло и упрощение получения турецкого гражданства при покупке жилья.
Отмечается, что за прошедший год россияне приобрели на 26% больше квартир и домов в Турции, чем в 2018 году. Всего количество сделок с недвижимостью с участием россиян составило 2,89 тысяч за год. Это принесло согражданам третье место среди иностранцев, решивших поселиться в Турции. При этом лидерами являются Ирак и Иран с результатами 7,6 тысяч сделок и 5,4 тысячи сделок соответственно.