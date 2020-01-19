В Адыгее десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе

18 января на Майкопском групповом водоводе в предгорьях Адыгеи произошла авария. В результате без воды осталась большая часть столицы республики, а также несколько близлежащих населённых пунктов.
Учитывая труднодоступность водовода и масштаб аварии, ликвидировать её последствия максимально быстро оказалось невозможным. Специалисты обещают устранить поломку к 15 часам 19 января, после чего «начнётся постепенное заполнение системы и накопителей водой».
Ранее в Майкопе объявили о переходе на почасовой график гарантированной подачи воды из-за аномально тёплой зимы – в горах практически нет снега, из-за чего образовался дефицит основных источников водоснабжения Майкопского группового водовода.
Водовод в регионе построили 36 лет назад, и он давно исчерпал свою мощность. Сейчас строится новый – на реализацию этого проекта федеральный центр выделил около 4 миллиардов рублей. Новая система будет снабжать чистой питьевой водой половину населения Адыгеи.