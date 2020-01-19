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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Адыгее десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе
Фото: Инстаграм администрации Майкопа

18 января на Майкопском групповом водоводе в предгорьях Адыгеи произошла авария. В результате без воды осталась большая часть столицы республики, а также несколько близлежащих населённых пунктов.

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Учитывая труднодоступность водовода и масштаб аварии, ликвидировать её последствия максимально быстро оказалось невозможным. Специалисты обещают устранить поломку к 15 часам 19 января, после чего «начнётся постепенное заполнение системы и накопителей водой».

Ранее в Майкопе объявили о переходе на почасовой график гарантированной подачи воды из-за аномально тёплой зимы – в горах практически нет снега, из-за чего образовался дефицит основных источников водоснабжения Майкопского группового водовода.

Водовод в регионе построили 36 лет назад, и он давно исчерпал свою мощность. Сейчас строится новый – на реализацию этого проекта федеральный центр выделил около 4 миллиардов рублей. Новая система будет снабжать чистой питьевой водой половину населения Адыгеи.

ДВа

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