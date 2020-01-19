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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Число оправдательных приговоров в России в 2019 году составило менее 1 процента

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Число оправдательных приговоров в России в 2019 году составило менее 1 процента
Фото: сайт СК России

Глава Следственного комитета РФ К Александр Бастрыкин заявил, что в России в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров. На собрании, посвящённом 9-летию образования СКР, он отметил, что за 11 месяцев прошлого года было оправдано 545 подсудимых.

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Таким образом, число оправдательных приговоров в России менее процента. Бастрыкин отметил, что такая цифра обусловлена качественной работой ведомства.

Глава Следкома добавил, что количество возвращённых прокурорами дел для дополнительного следствия также было небольшим – 2940, что составляет 3% от общего числа.

«Всего в прошлом году следователи направили в суды более 88 тысяч уголовных дел, среди них более 6,5 тысяч были связаны с коррупционными преступлениями», – сообщается на сайте СК России.

Кроме того, было расследовано 299 преступлений террористической направленности и 151 преступление, имевшее экстремистский характер. Ещё более 14,5 тысяч незаконных деяний были совершены в отношении детей.

ДВа

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