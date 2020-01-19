Число оправдательных приговоров в России в 2019 году составило менее 1 процента

Глава Следственного комитета РФ К Александр Бастрыкин заявил, что в России в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров. На собрании, посвящённом 9-летию образования СКР, он отметил, что за 11 месяцев прошлого года было оправдано 545 подсудимых.
Таким образом, число оправдательных приговоров в России менее процента. Бастрыкин отметил, что такая цифра обусловлена качественной работой ведомства.
Глава Следкома добавил, что количество возвращённых прокурорами дел для дополнительного следствия также было небольшим – 2940, что составляет 3% от общего числа.
«Всего в прошлом году следователи направили в суды более 88 тысяч уголовных дел, среди них более 6,5 тысяч были связаны с коррупционными преступлениями», – сообщается на сайте СК России.
Кроме того, было расследовано 299 преступлений террористической направленности и 151 преступление, имевшее экстремистский характер. Ещё более 14,5 тысяч незаконных деяний были совершены в отношении детей.