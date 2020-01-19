Вдова Караченцова отрицает обвинения в растрате собранных на лечение супруга денег

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19 января 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

Фото: соцсети

Актриса Людмила Поргина назвала обвинения в том, что она потратила собранные на лечение супруга деньги на путешествия, подлостью по отношению к покойному актеру. Об этом вдова артиста Николая Караченцова рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Внучка Караченцова рассказала об обещании, которое дала актёру перед смертью

Она рассказала, что театр «Ленком», в котором они вместе с супругом служили много лет, продолжал платить им зарплату в 120-130 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Сейчас театр выплачивает половину суммы после смерти Караченцова в качестве «подарка», поскольку сейчас Поргина не выходит на сцену.

Актриса подтвердила, что тратит деньги на горящие путёвки. К примеру, недельная поездка в Италию обошлась ей в 30 тысяч рублей, а тур на Гоа – в 100 тысяч рублей.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием лёгких.