Вдова Караченцова отрицает обвинения в растрате собранных на лечение супруга денег

Актриса Людмила Поргина назвала обвинения в том, что она потратила собранные на лечение супруга деньги на путешествия, подлостью по отношению к покойному актеру. Об этом вдова артиста Николая Караченцова рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».
Она рассказала, что театр «Ленком», в котором они вместе с супругом служили много лет, продолжал платить им зарплату в 120-130 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Сейчас театр выплачивает половину суммы после смерти Караченцова в качестве «подарка», поскольку сейчас Поргина не выходит на сцену.
Актриса подтвердила, что тратит деньги на горящие путёвки. К примеру, недельная поездка в Италию обошлась ей в 30 тысяч рублей, а тур на Гоа – в 100 тысяч рублей.
Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием лёгких.