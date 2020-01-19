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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Гидрометцентр: Снег в Москве выпадет не раньше 22 января

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гидрометцентр: Снег в Москве выпадет не раньше 22 января
Фото: Pixabay

В ближайшую среду в столице России выпадет снег. По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, москвичей ждут даже метели.

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Синоптики прогнозируют снег во второй половине дня 22 января. Снег пролежит как минимум в четверг и пятницу, потому что в эти дни столбик термометра временами будет опускаться ниже нуля. Правда, о сугробах речь не идёт. Вильфанд также отметил, что к выходным температура вновь повысится.

По данным Гидрометцентра, 20 января в столице снова будет плюсовая температура от 1 до 3 градусов, во вторник будет ещё теплее - до 3-5 градусов тепла, а вот 22 января уже от минус 1 до плюс 4 градусов, в четверг - от минус 4 до плюс 1 градуса, а 24 января - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

ДВа

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