Врачи рассказали, что мешает нынешнему поколению стать космонавтами

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19 января 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Специалисты из Центра подготовки космонавтов рассказали, какое главное препятствие помешало претендентам в отряд российских космонавтов пройти отбор. Открытый набор желающих стартовал летом 2019 года.

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«Ведущее место по дисквалификации при настоящем отборе занимают болезни органов зрения, занимавшие в прошлом (2012 год) лишь третье место, болезни зубов с первого места переместились на четвертое, ЛОР-заболевания - с четвертого на третье место», - рассказали врачи. При этом терапевтические и хирургические болезни оказались на втором и пятом месте соответственно.

Отмечается, что офтальмологические проблемы связаны с высокой нагрузкой на зрительный анализатор. Причиной специалисты назвали частое использование компьютеров и гаджетов.