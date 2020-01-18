Экс-министр внутренних дел Латвии: Нынешний Сейм – скандал!

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18 января 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце, фото соцсети

Экс-министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце недовольна работой нынешнего правительства страны. Самый значимый результат в государстве был в 2009 году, когда осуществился роспуск Сейма. Но народ Латвии уже об этом забыл. Так считает г-жа Мурниеце.

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«Жители Латвии уже успели забыть, кто был виноват в той ситуации, которая привела к беспорядкам. Спустя два года, которые прошли после беспорядков, г-н Затлерс (экс-президент Латвии) распустил Сейм. В тот момент это было самым значимым результатом. Правительство, в котором была я, приступило к работе в марте 2009 года, уже после протестов. Мы получили государство уже в кризисной ситуации. А те, кто довел страну до такого состояния, до сих пор хорошо живут! Кто-то из них сидит в парламенте. Люди быстро забывают и продолжают голосовать за таких политиков. Каждый следующий созыв был хуже предыдущего, на нынешний, 13-й Сейм Латвии, занят больше внутренними скандалами, нежели важной работой», - заявила г-жа Мурниеце.

Будет ли инициирован роспуск Сейма – покажет время.