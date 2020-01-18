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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой

, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой
фото: Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова экс-участницы скандально известного телепроекта "Дом-2" Алены Водонаевой. Та ранее обрушилась с критикой на центральное телевидение. 

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"Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее "упрекаем в неосведомленностях", а сами ведем себя хуже любых хейтеров. [...] Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю", - отметила Скабеева в Instagram.

Накануне Алену Водонаеву пригласили на федеральный канал, где она обозвала, как уже потом пояснила, определенную категорию россиян - "быдлом". После эфира модель возмутило, что посредством демонстрации ее обнаженных фото из журнала журналисты попытались указать на "некомпетентность" гостьи.

"Чем ей не понравились ее же фотографии из журнала "Максим", я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них", - указала Ольга Скабеева, отметив при этом неготовность дать обещание, что эксперты телеканала будут стараться "дотянуть" до "Дома-2" в своих комментариях про Алену.

 
 
 
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Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее «упрекаем в неосведомленностях», а сами ведем себя хуже любых хейтеров, хотя ее просто «беспокоят миллионы россиян». Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до «Дома-2» в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова. Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем. А чем ей не понравились ее же фотографии из журнала «Максим», я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них.

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 18 Янв 2020 в 2:11 PST

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