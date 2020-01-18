Скабеева ответила на обвинения Водонаевой

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18 января 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова экс-участницы скандально известного телепроекта "Дом-2" Алены Водонаевой. Та ранее обрушилась с критикой на центральное телевидение. "Она своими куриными мозгами не понимает", - Милонов раскритиковал Водонаеву за слова о маткапитале

"Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее "упрекаем в неосведомленностях", а сами ведем себя хуже любых хейтеров. [...] Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю", - отметила Скабеева в Instagram.

Накануне Алену Водонаеву пригласили на федеральный канал, где она обозвала, как уже потом пояснила, определенную категорию россиян - "быдлом". После эфира модель возмутило, что посредством демонстрации ее обнаженных фото из журнала журналисты попытались указать на "некомпетентность" гостьи.

"Чем ей не понравились ее же фотографии из журнала "Максим", я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них", - указала Ольга Скабеева, отметив при этом неготовность дать обещание, что эксперты телеканала будут стараться "дотянуть" до "Дома-2" в своих комментариях про Алену.



