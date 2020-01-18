Московских школьников приглашают к участию в олимпиаде «Не прервется связь поколений»

//Общество 13+

18 января 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве в седьмой раз стартовала олимпиада для школьников «Не прервется связь поколений». В ней могут принять учащиеся 4-11 классов столичных школ. Участники должны будут представить «информационный проект, связанный с изучением героических страниц истории России, истории своей семьи, боевых и трудовых подвигов людей, ставших частью истории нашей страны».

«Регистрация и загрузка работ для участия в олимпиаде уже началась. В этом году есть возможность загрузить два файла в формате PDF: это привычная содержательная часть и новелла этого года – графическая часть, чтобы раскрыть подробнее часть содержательную», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Проект можно представить в одной из шести номинаций: «Памятник герою», «Реликвия моей семьи», «Хранители памяти: экспонат школьного музея», «Мой герой», «Места памяти», «Имя героя в названии моей школы».

«Очень важно, чтобы дети могли поделиться своими мыслями, мечтами и знаниями, и именно эта олимпиада играет очень большую роль в патриотическом воспитании школьников», – отмечает член жюри, председатель Совета ветеранов педагогического труда ЦАО, член президиума Московского городского совета ветеранов Татьяна Антонова.

Андрей Зинин также напомнил, что в Московской электронной школе размещены материалы Главного военного архивного управления Москвы с хэштегами #главархив и #Победа.

«Помимо того, что это очень яркие и полезные материалы, мы на все 100% убеждены в их абсолютной достоверности», – подчеркнул Зинин.

В рамках проекта запущен сайт pokolenie.mosmetod.ru, где размещена подробная информация об олимпиаде. Также на сайт выложены два вебинара, которые рассказывают, как создать инфографику и каков алгоритм регистрации и загрузки работ.