Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

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18 января 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл, фото: Instagram

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник или навечерие Крещения Господня (Богоявления) совершил чин великого освящения воды. Об этом в субботу, 18 января, сообщает РИА Новости. В Москве будут открыты 46 оборудованных мест для купаний на Крещение. Адреса

Крещение Господне православные верующие отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.

"Сегодня как и 2000 тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна. Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса", - сказал патриарх после литургии.

По его словам, от благодати не стоит ждать немедленных результатов: она усваивается по мере готовности человека ее принять. Она подается через церковь и "духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас".