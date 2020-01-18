Глава МИД Латвии не согласен с мнением России

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18 января 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, globallookpress.com, © Ye Pingfan

На традиционной пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая состоялась 17 января, обсуждались актуальные и «горячие» вопросы: Сирийский вопрос, усиление сотрудничества в Евразии, расширение российско-китайских связей, а также коснулись вопроса пересмотра итогов Второй мировой войны.

Россия и Латвия: договор о границе

Сергей Лавров заявил, что России не нравится пересмотр итогов Второй мировой войны и то, что в странах Евросоюза процветает неонацизм. Россия призывает учитывать исторические факты.

«Президент готовит развернутую статью, основанную на новых архивных данных. Ко Христову дню яичко, как говорится. Польша хотела разобраться в архивах, и как раз Минобороны недавно опубликовало архивы об освобождении Варшавы», сказал г-н Лавров.

Дипломат так же отметил, что в вопросах пересмотра итогов ВОВ не последнюю роль играют страны Прибалтики, у которых иная точка зрения, и к сожалению, их мнение учитывается.

Буквально, в этот же день, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прояснил позицию Латвии в вопросе событий Второй мировой войны. Министр иностранных дел Латвии четко обрисовал ситуацию.

«Латвия чтит жертвы советских солдат, внесших лепту в победу над нацистской Германией, но, к сожалению, многим странам эта победа свободы не принесла. Мы напоминаем миру, что окончание нацистской оккупации не принесло свободы Центральной, Восточной Европе и странам Балтии. Мы солидарны с Польшей, выступающей против фальсификации истории. Мы чтим миллионы солдат Красной армии, которые победили нацистский режим, но правда важнее».

Радует то, что Латвия все же чтит память тех, кто погиб, освобождая Европу от фашизма….