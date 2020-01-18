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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин принял участие в мероприятиях в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Путин принял участие в мероприятиях в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда
Фото: kremlin.ru

18 января 1943 года было прорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Сегодня, в день 77-й годовщины этого события, президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, проходящих в Санкт-Петербурге.

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Глава государства посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень». На этом рубеже в годы Великой Отечественной войны его отец получил ранение. Мемориал «Рубежный камень» находится в Кировском районе Ленинградской области. Он увековечил память о более чем 60 тысячах воинов, пожертвовавших жизнями для освобождения Ленинграда.

В Санкт-Петербурге президент России посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Вместе с главой города Александром Бегловым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном он прошел по аллее вдоль братских могил и возложил цветы к одной из них, где похоронен его брат Виктор, умерший в блокадном Ленинграде в малолетнем возрасте.

Затем состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина», после которой президент пообщался с горожанами, собравшимися на мемориале в этот памятный день.

 

Далее президент посетил масштабную трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну». Экспозиция воспроизводит путь советского солдата от родного дома до Рейхстага. Ее особенность в том, что зритель, проходящий сквозь экспозицию, оказывается как бы внутри событий: он видит белорусскую деревню и Лужский рубеж, мастерские тульского оружейного завода и пылающий Сталинград, бой горных стрелков на перевалах Кавказа и форсирование Днепра, освобождение европейских столиц и, наконец, взятие Рейхстага.

Глава государства побывал также и в Музее обороны и блокады Ленинграда, где осмотрел обновленную экспозицию. Музей вновь открылся после реконструкции в сентябре прошлого года, и экскурсию для президента провела директор музея Елена Лезик.

После этих мероприятий Владимир Путин встретился с представителями общественных и патриотических организаций. В ходе общения президент сообщил о принятом им решении оказать помощь ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы в размере 75 тысяч рублей для первых и 50 тысяч рублей для вторых.

 

ЛЧ

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