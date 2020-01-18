В Подмосковье постояльцы дома престарелых госпитализированы из-за отравления едой

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18 января 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В Московской области несколько постояльцев дома престарелых в Реутове госпитализированы из-за отравления едой. У разных источников информации разные данные о пострадавших.

Пострадавшим от 57 до 95 лет. По данным Минздрава Подмосковья, в больницах находятся девять человек, четыре женщины и пятеро мужчин. Состояние пожилых людей оценивается как средней степени тяжести.

Им оказывается вся необходимая помощь. Телеграм-канал Mash сообщает, что постояльцев дома престарелых доставили в больницы в Балашихе. Точные причины пищевого отравления пожилых людей пока неизвестны.