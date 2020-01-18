Не обошлось без провокаций. Противники

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18 января 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули", - именно так расценил предложенные Путиным изменения один из участников акции - журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Не обошлась акция и без провокаций. На Ильинку пришли активисты радикальной прокремлевской группировки SERB. Одна активистка разорвала плакат с надписью "Путин узурпатор", заявив, что он "оскорбляет ее чувства" и президента России, которого она выбирала", пишет МБХ.

Так же Мэрия Москвы согласовала проведение 1 февраля митинга против конституционной реформы на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой.