Не обошлось без провокаций. Противники

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
«Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули", - именно так расценил предложенные Путиным изменения один из участников акции - журналист и муниципальный депутат Илья Азар.
Не обошлась акция и без провокаций. На Ильинку пришли активисты радикальной прокремлевской группировки SERB. Одна активистка разорвала плакат с надписью "Путин узурпатор", заявив, что он "оскорбляет ее чувства" и президента России, которого она выбирала", пишет МБХ.
Так же Мэрия Москвы согласовала проведение 1 февраля митинга против конституционной реформы на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой.