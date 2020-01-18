"Измываться и кощунствовать на Первом недопустимо", адвокат, пригрозивший Урганту уголовным делом, обвинил ведущего в деградации

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18 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе, который уже пригрозил телеведущему уголовным делом. Теперь он заявил, что «звезда Первого» деградирует.

«Измываться и кощунствовать в такие праздники, как Рождество, недопустимо. Особенно на Первом канале. Мне как верующему было мерзко смотреть, как Ургант подшучивал. Это деградация», — цитирует адвоката «URA.RU».

По мнению Горгадзе, ведущий своими шутками выразил неуважение к гражданам России, большинство которых исповедуют христианство, а значит и ответить он должен по закону, а вот идея лишить Урганта гражданства – затея глупая и «люди зря тратят время впустую на петиции».